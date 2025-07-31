Триумф в Азии: спортсмены из Актау завоевали 5 медалей

Сборная команда Актау достойно выступила на Чемпионате Азии по ушу-таолу, сообщает Lada.kz.
Чемпионат проходил с 23 по 30 июля в китайском городе Дзянин. Наши спортсмены завоевали пять медалей различного достоинства.
Золото и бронзу в копилку сборной принес Даниил Джеджулла, показав блестящее мастерство на международной арене.
Серебряную медаль завоевала Айару Мухамбетова, продемонстрировав волю к победе и техничное исполнение программы.
Бронза досталась Кириллу Малееву, уверенно прошедшему свое выступление.
За успехами спортсменов стоит профессионализм и самоотдача тренера Алексея Бабенко, под чьим руководством команда достигла новых спортивных вершин.Тренируются спортсмены в школе боевых искусств «Синь-Хо-Мэнь».
Поздравляем наших ушуистов с достойным выступлением и желаем дальнейших побед на международной арене, - обращаются родители призеров.
Завтра, 31 июля, в аэропорту планируется торжественная встреча призёров: их будут приветствовать родители, друзья и спортсмены.
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