Жанаозен примет чемпионат Казахстана по волейболу среди девушек

Қазақ тіліне аудару

Первый в истории чемпионат Казахстана по волейболу среди девушек запланировано провести с 4 по 10 августа, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото с сайта olympic.kz

В спортивных состязаниях примут участие около 15-ти команд со всей страны. Среди них юные волейболистки из Астаны, Алматы, Шымкента, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Жетысуской, Жамбылской, Атырауской областей, Хромтау, Туркестана и Актау.

Соревнования пройдут на базе физкультурно-оздоровительного комплекса имени Р. Утесинова и спорткомплекса «Энергетик».

Чемпионат организован при поддержке управления физической культуры и спорта Мангистауской области и акимата города Жанаозен.