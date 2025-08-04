Мангистауская боксёрша Асем Танатар уступила сопернице из Китая на чемпионате Азии-2025

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Боксёрша из Мангистауской области Асем Танатар не сумела выйти в полуфинал молодёжного чемпионата Азии-2025, который проходит сегодня, 4 августа, в Бангкоке (Таиланд), сообщает Lada.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото instagram.com/boxingkazakhstan

Молодёжный чемпионат Азии-2025 по боксу проходит с 1 по 11 августа в Бангкоке. Участие в нём принимают сборные 25 стран.

В составе национальной сборной честь страны и Мангистауской области защищала Асем Танатар. Сегодня, 4 августа, она провела четвертьфинальный бой.

Асем выступала в весовой категории до 60 килограммов.

Сегодня в поединке за выход в полуфинал турнира U22 соперницей Асем Танатар была китаянка Ю Тиань. Итогом встречи стала победа представительницы КНР единогласным решением судей. При этом в третьем раунде рефери отсчитал Асем нокдаун. Таким образом, Ю Тиань вышла в полуфинал, гарантировав себе, как минимум, бронзовую медаль, тогда как Асем Танатар завершает борьбу на МЧА-2025, - сообщает Sports.kz.

Отмечается, что Асем Танатар становилась чемпионкой Азии среди молодёжи в 2023 году – тогда она выиграла «золото» в весе до 63 килограммов.

Напомним, в 2022 году на молодёжном чемпионате мира по боксу, который проходил в городе Аликанте, мангистауская спортсменка завоевала бронзовую медаль.