Спортсмен из Мангистау стал призером ITTF World Para Challenger Astana 2025

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С 30 июля по 3 августа в столице Казахстана прошел международный турнир ITTF World Para Challenger Astana 2025 по пара-настольному теннису. Спортсмен из Мангистауской области Меирбек Утепов завоевал бронзовую медаль, сообщает Lada.kz со ссылкой на Мунайлинский районный акимат.

Фото акимата Мунайлинского района

В соревнованиях приняли участие более 140 спортсменов из 14 стран мира, в числе которых Казахстан, Малайзия, Индия, Франция, Гонконг, Бельгия, Япония, Республика Корея, нейтральные атлеты, Польша, Германия, Болгария, Великобритания, Турция.

В течение пяти дней участники боролись за награды в 11 категориях.

От нашей страны выступили 39 спортсменов. Среди них – Меирбек Утепов из Мангистауской области.

Турнир проходил в трёх дисциплинах: одиночный разряд, парный и смешанный парный разряд. В парной категории, выступая в дуэте с турецким спортсменом, Мейирбек завоевал бронзовую медаль. Меирбек Утепов - житель Мунайлинского района. Он занимается пара-настольным теннисом с 2017 года, четырёхкратный чемпион Казахстана и первый представитель Мангистау, принявший участие в летних Азиатских пара-играх в Ханчжоу (Китай), - сообщает районный акимат.

Напомним, Меирбек Утепов – двукратный чемпион Казахстана по настольному теннису. Показал лучшие результаты на летних Азиатских пара-играх в Ханчжоу (Китай).