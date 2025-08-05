Бронзовую медаль ЧМ по пляжному самбо завоевал спортсмен из Мангистау

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Аманбек Кулкаев из Мангистауской области завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по пляжному самбо, который завершился 3 августа в Сингапуре. Об этом сообщает федерация самбо и дзюдо Казахстана, передает Lada.kz .

Фото: instagram.com/judo.kaz.sambo

Чемпионат мира по пляжному самбо проходил со 2 по 3 августа в Сингапуре.

Участие принимали спортсмены из 20 стран мира.

Среди участников был и спортсмен из Мангистау Аманбек Кулкаев. Он выступал в весовой категории до 88 килограммов.

По итогам состязаний наш спортсмен завоевал бронзовую медаль.

Напомним, Актау с 5 по 6 июня принимал Молодежное первенство Казахстана по спортивному и боевому самбо среди спортсменов до 23 лет. На ковры вышли более 200 перспективных представителей всех регионов страны, чтобы побороться за призы имени выдающегося борца Саламатулы Каралды.