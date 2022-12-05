Убит критиковавший Кадырова чеченский блогер Тумсо Абдурахманов - СМИ

В Швеции убит чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, известный своей критикой властей Чечни и главы республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщают телеграм-канал 1ADAT и "Радио Свобода", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.



"Тумсо был расстрелян ночью группой лиц и на данный момент выясняются детали убийства", - говорится в сообщении телеграм-канала 1ADAT, который ссылается на "информаторов из Европы и Чечни". Какие-либо подробности не приводятся, при этом отмечается, что шведские спецслужбы спрятали брата Тумсо Абдурахманова.



По информации "Радио Свобода", Абдурахманов был убит в ночь на 2 декабря. Какие-либо подробности случившегося также не приводятся. Власти Швеции пока не комментировали эту информацию.



Тумсо Абдурахманов перестал выходить на связь в первых числах декабря. Правозащитники заявили, что он пропал. Уже тогда появились сообщения, что блогера могли убить, но на тот момент это не подтвердилось.



Тумсо Абдурахманов известен своей резкой критикой властей Чечни и Рамзана Кадырова. Видео с критикой он размещал в YouTube-канале ABU-SADDAM SHISHANI. В 2015 году блогер уехал из России после того, как у него произошел конфликт с родственниками Рамзана Кадырова. Он получил политическое убежище в Швеции. В Чечне Абдурахманова обвиняют в связях с джихадистами из "Исламского государства". В 2019 году приближенный Кадырова, спикер парламента Чечни Магомед Даудов по прозвищу Лорд объявил Абдурахманову кровную месть. Власти Чечни отрицали, что Даудов делал это. В 2020 и 2021 годах на жизнь Абдурахманова и его брата Мухаммада уже покушались. В декабре 2021 года Тумсо Абдурахманов сообщил, что в Чечне похитили девять его родственников.