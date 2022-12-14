Адвокат: Саакашвили объявил голодовку

Задержанный в Грузии бывший президент страны Михаил Саакашвили объявил голодовку после того, как ему не дали принять участие в суде дистанционно. Об этом сообщил его адвокат Шалва Хачапуридзе.
Слова адвоката приводит ТАСС.
Как уточняется, пенитенциарная служба Минюста Грузии не предоставила Саакашвили возможности принять участие в заседании суда по видеосвязи.
«Сегодня мне было отказано в самом элементарном праве — присутствовать на собственном судебном процессе. Это нарушение всех грузинских и международных прав. Поэтому я вынужден прибегнуть к крайней форме протеста — голодовке», — зачитал Хачапуридзе письмо Саакашвили.
Ранее адвокат Шалва Хачапуридзе сообщил, что в организме Саакашвили, который находится в СИЗО, найдены следы мышьяка.
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