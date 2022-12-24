Чем опасно чрезмерное употребление мандаринов

Врач-диетолог Елена Тихомирова предупредила о том, что переедание мандаринов может привести к расстройству желудка, пожелтению кожи и обострению гастрита, сообщает Zakon.kz.
В беседе с "Известиями" она уточнила, что нет официальных норм, определяющих понятие "переедание".
"Допустим, под словом "переедание" мы имеем в виду негативное состояние организма человека, вызванное чрезмерным потреблением чего-либо. Мандарины и апельсины богаты сахарами (глюкозой, фруктозой, сахарозой). В 100 гр. мандаринов, как и в апельсинах, содержится около 10 гр. сахара (примерно 7-8 гр.), а 100 гр. – это один средний мандарин. Если мы съедаем 10 мандаринов за раз, то одномоментно получаем около 100 гр. сахаров, а значит и лишние углеводы, которые в последствии отложатся в жиры. Поэтому переедание мандаринов, так же как и любых других фруктов чревато ожирением", – предупредила диетолог.
По ее словам, из-за большого количества клетчатки, содержащейся в цитрусовых, при чрезмерном употреблении плода человека может ожидать послабление кишечника и диарея. А у людей, склонных к запорам, за счет клетчатки может возникнуть учащение стула.
"Также в мандаринах содержится очень много оранжевого пигмента – ликопина, и если мы каждый день будем есть много мандаринов, он может отложиться в кожу, вызывая ее пожелтение. Кроме того, в мандаринах содержится много органических кислот, и если много их съесть на голодный желудок, у лиц склонных к гастритам, может возникнуть обострение гастрита", – добавила Тихомирова.
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