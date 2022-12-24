Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 24 Декабря
+3...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 461.97 KZT
  • €1 = 490.1 KZT
  • 1 RUB = 6.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Чем опасно чрезмерное употребление мандаринов

Просмотров:63 Опубликовано: Сегодня, 11:17
Чем опасно чрезмерное употребление мандаринов
Фото из открытых источников
Врач-диетолог Елена Тихомирова предупредила о том, что переедание мандаринов может привести к расстройству желудка, пожелтению кожи и обострению гастрита, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Известиями" она уточнила, что нет официальных норм, определяющих понятие "переедание".

"Допустим, под словом "переедание" мы имеем в виду негативное состояние организма человека, вызванное чрезмерным потреблением чего-либо. Мандарины и апельсины богаты сахарами (глюкозой, фруктозой, сахарозой). В 100 гр. мандаринов, как и в апельсинах, содержится около 10 гр. сахара (примерно 7-8 гр.), а 100 гр. – это один средний мандарин. Если мы съедаем 10 мандаринов за раз, то одномоментно получаем около 100 гр. сахаров, а значит и лишние углеводы, которые в последствии отложатся в жиры. Поэтому переедание мандаринов, так же как и любых других фруктов чревато ожирением", – предупредила диетолог.

По ее словам, из-за большого количества клетчатки, содержащейся в цитрусовых, при чрезмерном употреблении плода человека может ожидать послабление кишечника и диарея. А у людей, склонных к запорам, за счет клетчатки может возникнуть учащение стула.

"Также в мандаринах содержится очень много оранжевого пигмента – ликопина, и если мы каждый день будем есть много мандаринов, он может отложиться в кожу, вызывая ее пожелтение. Кроме того, в мандаринах содержится много органических кислот, и если много их съесть на голодный желудок, у лиц склонных к гастритам, может возникнуть обострение гастрита", – добавила Тихомирова.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика