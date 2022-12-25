Приговоренного к пожизненному сроку серийного убийцу выпустили из тюрьмы

Серийного убийцу французского происхождения Чарльза Собраджа по прозвищу "Змей", обвиненного в 12 убийствах туристов в разных странах, выпустили из тюрьмы Непала по состоянию здоровья. 78-летнего преступника отправят во Францию для проведения операции на сердце, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.ru.
В 1970-х годах Собрадж нападал на молодых туристов в Индии, Греции, Малайзии, Непале и Таиланде. Он выдавал себя за торговца драгоценными камнями и входил в доверие к своим жертвам, в основном западным туристам-хиппи, накачивал их наркотиками, грабил и убивал.
Серийный убийца получил прозвища "Бикини-киллер" из-за одежды своих жертв и "Змей" за искусную ложь и умение скрываться от правосудия.
В 1976 году преступник был осужден на 12 лет заключения в Нью-Дели, после того как с сообщниками попытался отравить и ограбить группу туристов.
В 1986 году он сбежал из тюрьмы, но был задержан на Гоа и оставался в индийской тюрьме до 1997 года.
В 2003 году уже в Непале Собрадж был осужден пожизненно за двойное убийство 29-летнего Конни Джо Боронзича и его 26-летней подруги Лоран Каррьер, совершенное в 1975 году. Он был приговорен к пожизненному сроку, но недавно Верховный суд Непала решил выпустить заключенного из тюрьмы из-за проблем со здоровьем.
В течение 15 дней "Змея" должны депортировать во Францию, где ему будет сделана операция на открытом сердце.
Отмечается, что Собрадж убил по меньшей мере 12 человек в период с 1972 по 1976 год.
Преступная деятельность и личность Чарльза Собраджа привлекла внимание работников киноиндустрии. Про него было снято несколько фильмов в Болливуде и на Западе.
В январе 2021 года в Великобритании был показан восьмисерийный мини-сериал BBC "Змей", рассказывающий о зверствах Собраджа.
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