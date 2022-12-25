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Представлена сборная самых дорогих футболистов мира

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:55
Представлена сборная самых дорогих футболистов мира
Фото:elements.envato.com
Немецкий портал Transfermarkt представил сборную самых дорогих футболистов мира, передает Tengri Sport.

Немецкий портал Transfermarkt представил сборную самых дорогих футболистов мира. Данные доступны в Instagram.

Самым дорогим вратарем стал Тибо Куртуа из мадридского "Реала", чья стоимость оценивается в 60 миллионов евро. Защита представлена игроком немецкого "РБ Лейпцига" Йошко Гвардиолом (75 миллионов), Рубеном Диашом из английского "Манчестер Сити" (75 миллионов) и Маттейсом де Лигтом из мюнхенской "Баварии" (70 миллионов).

Дороже всего стоят полузащитники: Джуд Беллингем из дортмундской "Боруссии" (110 миллионов), Педри из "Барселоны" (100 миллионов), Винисиус Жуниор из "Реала" (120 миллионов), Фил Фоден из "Манчестер Сити" (110 миллионов) и Букайо Сака из лондонского "Арсенала" (100 миллионов). Нападение представлено Килианом Мбаппе из ПСЖ (180) и Эрлингом Холандом из "Манчестер Сити" (170).

23 декабря Мбаппе возглавил список самых дорогих футболистов планеты. Стоимость футболиста увеличилась со 160 до 180 миллионов евро. 23-летний форвард стал самым подорожавшим после чемпионата мира-2022 игроком.


Источник: Tengrinews.kz
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