Представлена сборная самых дорогих футболистов мира

Немецкий портал Transfermarkt представил сборную самых дорогих футболистов мира, передает Tengri Sport.



Немецкий портал Transfermarkt представил сборную самых дорогих футболистов мира. Данные доступны в Instagram.



Самым дорогим вратарем стал Тибо Куртуа из мадридского "Реала", чья стоимость оценивается в 60 миллионов евро. Защита представлена игроком немецкого "РБ Лейпцига" Йошко Гвардиолом (75 миллионов), Рубеном Диашом из английского "Манчестер Сити" (75 миллионов) и Маттейсом де Лигтом из мюнхенской "Баварии" (70 миллионов).



Дороже всего стоят полузащитники: Джуд Беллингем из дортмундской "Боруссии" (110 миллионов), Педри из "Барселоны" (100 миллионов), Винисиус Жуниор из "Реала" (120 миллионов), Фил Фоден из "Манчестер Сити" (110 миллионов) и Букайо Сака из лондонского "Арсенала" (100 миллионов). Нападение представлено Килианом Мбаппе из ПСЖ (180) и Эрлингом Холандом из "Манчестер Сити" (170).



23 декабря Мбаппе возглавил список самых дорогих футболистов планеты. Стоимость футболиста увеличилась со 160 до 180 миллионов евро. 23-летний форвард стал самым подорожавшим после чемпионата мира-2022 игроком.