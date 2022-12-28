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"Зимнее сокровище": эксперт назвала лучший для организма продукт в холодное время года

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:41
"Зимнее сокровище": эксперт назвала лучший для организма продукт в холодное время года
Фото из открытых источников
Зимой организму не хватает необходимых витаминов. Многие из них трудно получить из пищи, так как ряд продуктов, в силу сезона, становится недоступным. Как сообщила порталу "Доктор Питер" Марина Вершинина, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, всего один продукт может с легкостью восполнить суточную норму витамина А, половину дневной нормы витамина Е и пятую часть витамина D, рассказывает Tengri Lifestyle.

Таким продуктом, по словам эксперта, является печень трески. В холодное время года желательно употреблять ее на регулярной основе.

Печень трески - это тот самый суперполезный "рыбий жир", на основе которого делают многие биологически активные добавки для взрослых и детей. Как рассказала Марина Вершинина, печень трески богата, прежде всего, жирорастворимыми витаминами А, D, Е и полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3 и Омега-6.

Витамин А. Нужен для роста и восстановления тканей, хороший антиоксидант, важен для зрения, влияет на работу иммунной системы.

Витамин Е. Инактивирует свободные радикалы, поддерживает работу мембран мышечных клеток и красных кровяных телец — эритроцитов, важен для репродуктивной функции.

Витамин D. Участвует в регуляции уровня кальция в крови, поддерживает крепость костей и зубов, укрепляет иммунитет, обеспечивает деление клеток и восстановление тканей.

Жирные кислоты Омега-3 и Омега-6. Они не вырабатываются в организме и поступают только с пищей. Но при этом входят в состав клеточных мембран, участвуют в регуляции воспалительных реакций, функциональной активности клеток крови, тонуса стенок сосудов.

"Зимой, тем более в северных широтах, часто развивается недостаточность и дефицит жирорастворимых витаминов. Тогда организм становится более восприимчивым к инфекциям, повышается риск развития болезней сердца и сосудов, обостряются воспалительные процессы. Также установлено, что дефицит витаминов A, D и Е приводит к преждевременному старению кожи. Поэтому можно сказать, что как источник витаминов печень трески — настоящее "зимнее сокровище". К тому же продукт прекрасно усваивается и обладает оригинальным вкусом", - рассказала Марина Вершинина.

Обычно этот продукт употребляют в консервированном виде. И лучше покупать консервы, на которых написано "Изготовлено в море" - то есть они приготовлены на рыболовецких судах сразу после улова и считаются более полезными, чем сделанные на берегу после разморозки.

Надо помнить, предупреждает эксперт, что печень трески на 66 процентов состоит из жиров. А соответственно, у нее высокая калорийность - 613 ккал на 100 граммов. Из-за своей жирности этот рыбный субпродукт противопоказан людям с заболеваниями печени и желчевыводящих путей.

Всем остальным можно, но по чуть-чуть. Как говорят врачи, печень трески лучше сочетать с продуктами, богатыми сложными углеводами - например, с крупами, цельнозерновым хлебом, овощами или зеленью.


Источник: Tengrinews.kz
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