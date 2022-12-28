Новогодний звездопад Квадрантиды увидят любители астрономии

С начала нового года жители земли смогут увидеть мощный звездопад Квадрантиды и самое большое Солнце года, сообщает Zakon.kz.



По информации Московского планетария, метеорный поток Квадрантиды начнется с сегодняшней ночи 28 декабря по 12 января и достигнет максимума активности в ночь с 3 на 4 января.



В небе будет видно до 110 метеоров в час. Это один-два метеора в минуту при ясном небе.



Также в этот день Земля окажется на самом близком расстоянии от Солнца.



Любители астрономии смогут увидеть самый большой солнечный диск в предстоящем новом году.



Кроме того сообщается, что в следующем году ожидается четыре затмения — два солнечных и два лунных.