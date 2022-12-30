Китай потребовал от США прекратить продажу оружия Тайваню

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь призвал США прекратить продажу оружия Тайваню, передает Tengrinews.kz со ссылкой на China.org.cn.



Вэньбинь также призвал Соединенные Штаты перестать создавать новые факторы, которые могут привести к напряженности через Тайваньский пролив.



"Китай будет решительно защищать свой суверенитет и интересы безопасности", - заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.



Он подчеркнул, что Китай всегда решительно выступал против продажи оружия США китайскому региону Тайвань.



"Китай призывает Соединенные Штаты соблюдать принцип "одного Китая" и три совместных коммюнике Китая и США и серьезно действовать в соответствии с обязательством руководства США не поддерживать "независимость Тайваня", - заявил он.