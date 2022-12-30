О чем говорит употребление мата, рассказал психолог

Психолог Жаннат Амман рассказала, почему некоторые люди ругаются матом, выражают гнев нецензурной лексикой и о чем говорит частое его употребление, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Мат сегодня звучит почти везде, в том числе в местах, с которыми он несовместим: в семейном кругу, в общественных местах и даже в школах. Почему люди сквернословят? Является ли мат частью языка или это признак нравственного разложения личности?



Скудный словарный запас



Жаннат Амман отмечает, что ругаются матом люди по разным причинам, кроме того, стоит понимать, что существует мат бессознательный и осознанно употребляемый.



"Бессознательный мат - это когда люди разговаривают с использованием матерных слов. Когда для связки слов используют маты из-за ограниченного и скудного лексикона. Например, применяют на бессознательном уровне без какой-либо энергии", - рассказала Амман.



Психолог подчеркивает, что люди, у которых ограниченный словарный запас, автоматически употребляют мат, потому что одним словом можно заменить несколько других слов.



"Люди, не умеющие выражать свои чувства, для них мат - необходимость. С помощью одного и того же слова можно выразить несколько эмоций и чувств, склонение и спряжение одного и того же слова очень удобно для людей, не владеющих широким словарным запасом", - пояснила она.





Сильные эмоции и сексуальная энергия



Специалист также считает, что некоторые люди, употребляя мат, стремятся подчеркнуть эмоциональность, экспрессивность и категоричность сказанного.



"Некоторые люди не могут выразить эмоции без матерных слов. Например, так как у нас патриархальное общество, мужчинам негласно ставятся обязательные условия доказательства своей гендерной принадлежности. В некоторых компаниях считается, что мат - доказательство мужественности", - добавила психолог.



За потребностью материться также может стоять сексуальная энергия, считает эксперт.



"Сам смысл мата - это обозначение половых органов. Уже давно известно, что люди сделаны из сексуальной энергии. Это энергия жизни, творческая энергия. Когда люди употребляют мат, это говорит о недостатке энергии. Для поднятия энергии и эмоций это и делается", - добавила она.



Способ самоутверждения



По мнению Жаннат Амман, подростки со своей стороны используют мат для утверждения собственного положения в обществе.



"Возможно, это прозвучит эзотерично. Молодежь матерится, чтобы утвердить в жизни свое право на взрослость, так как это сексуальная энергия. Она отрицает ханжество и утверждает определенную взрослость. Так как право на мат есть у взрослого человека, а ребенок не должен материться. В мире ребенка секса не существует", - подчеркнула она.



В заключение психолог подчеркнула, что употребление нецензурной речи в определенном смысле позволяет присоединиться к очень сильной энергии.



"Мат - это часть жизни. Я бы не сказала что это хорошо, но это есть. Как человек, я бы не считала это положительным явлением. Так как это грубая форма обозначения половых органов и секса. Потребность материться - это нехорошая форма проявления себя", - подытожила психолог Жаннат Амман.