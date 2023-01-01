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Нарколог дал четыре простых совета по эффективной борьбе с похмельем

Просмотров:189 Опубликовано: Сегодня, 10:14
Нарколог дал четыре простых совета по эффективной борьбе с похмельем
Фото: Victor Furtuna / Unsplash
Среди широко известных средств от похмелья встречаются как действительно полезные, так и наоборот, способные лишь навредить состоянию организма. Четыре простых совета для эффективной борьбы с последствиями употребления алкоголя дал «Ленте.ру» главный врач наркологической клиники «Зависимость-24» Алексей Казанцев.

«Если с утра "болеете", хорошо подойдет контрастный душ, но ни в коем случае не баня или горячая ванна. Поможет и прогулка на свежем воздухе — можно на каток сходить, погулять по парку, около дома», — рассказал он.

Специалист подчеркнул, что основная рекомендация при постинтоксикационном синдроме — это сон.

Четвертый совет — при похмелье действительно помогает рассол, однако он должен быть соленым, а не маринованным. В маринованном содержится уксус, который только усугубит состояние. А в соленом — необходимые страдающему организму калий, натрий, магний и кальций.

В то же время, по его словам, ни в коем случае нельзя «лечить подобное подобным». «Интоксикация будет нарастать, и новогодние праздники будут переходить в новогодний запой», — предупредил нарколог.

Ранее врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова рассказала, что во время застолья лучше избегать употребления алкоголя с жирной пищей, поскольку это плохо повлияет на состояние организма. При этом, по ее словам, наиболее вредное сочетание — шипучие алкогольные напитки с большим количеством жирной и соленой пищи.


Источник: lenta.ru
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