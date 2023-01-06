100 килограммов кокаина нашли в багаже футболиста во Франции

Футболист Жан-Мануэль Недра задержан в аэропорту имени Шарля де Голля за перевозку партии наркотиков, передает Tengri Sport.



По информации The Sun, у 29-летнего полузащитника и его напарника обнаружено около 100 килограммов кокаина в багаже.



Издание добавляет, что 29-летний Недра выступает за клуб "Эглон дю Ламантен" в первом дивизионе чемпионата Мартиники.



"По сообщению местной прокуратуры, футболист помещен под стражу до суда, - пишет французская газета Le Parisien. - Что касается напарника Недра, то его отпустили".



Клубная пресс-служба уведомила, что в момент задержания футболист путешествовал в частном порядке.



"Мы узнали, что один из наших игроков был арестован за контрабанду наркотиков, - цитируют СМИ заявление клуба. - Давайте будем сильнее, чем когда-либо, и объединимся, чтобы продолжать нашу просветительскую работу через спорт, бороться с этим бедствием, защищать и предупреждать нашу молодежь о рисках, последствиях и злоупотреблениях в этой среде".



Источник добавляет, что Недра выступал за команду Мартиники на международном уровне, дебютировав в 2012 году.