Российского режиссера и председателя Союза кинематографистов Никиту Михалкова перевели в реанимацию в тяжелом состоянии. Кинодеятель находится в одной из московских больниц, пишет Telegram-канал издания Baza в пятницу, 6 января.



По данным канала, Михалков попал в реанимацию 5 января. Туда его перевезли из ГКБ №67. Baza утверждает, что у режиссера диагностирована пневмония, вызванная коронавирусом. Однако в пресс-службе кинодеятеля сообщали, что у Михалкова диагностирован обычный грипп.



О госпитализации обладателя «Оскара» стало известно 5 января. Telegram-канал Baza сообщил, что Никита Михалков попал в больницу якобы с пневмонией из-за коронавируса. «Интерфаксу» факт госпитализации подтвердил свой источник.