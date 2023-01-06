WhatsApp позволит обходить интернет-блокировки

WhatsApp ввел поддержку новой функции, которая позволяет пользователям подключаться к мессенджеру в случае блокировок, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Код Дурова".



Нововведение позволяет подключаться к прокси-серверам от волонтеров и организаций. Соответствующая инструкция по настройке прокси опубликована в блоге мессенджера. Инструкция по получению доступа к WhatsApp через прокси описана в отдельном сообщении мессенджера.



"Из-за отключений интернета у многих нет возможности связаться с близкими. Чтобы помочь этим людям, мы запускаем поддержку прокси-серверов для пользователей WhatsApp по всему миру", - цитирует "Код Дурова" компанию.



По уверениям мессенджера, доступ через прокси-сервер отвечает высоким требованиям конфиденциальности и безопасности WhatsApp. Нововведение появилось на фоне многомесячных ограничений доступа к сети в Иране, что привело к нарушениям прав человека и невозможности получения неотложной помощи.