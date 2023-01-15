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О чем нужно помнить в воскресенье всем знакам Зодиака: гороскоп на 15 января 2023

Просмотров:135 Опубликовано: Сегодня, 10:25
О чем нужно помнить в воскресенье всем знакам Зодиака: гороскоп на 15 января 2023
Иллюстративное фото
Для тех, кто привык сверяться со звездами, планируя свое время.

Овен

Нет большего успеха, нежели похвала уважаемых вами людей. Сегодня у вас будет шанс заслужить ее, дерзайте.

Телец

Сегодня вы можете оказаться под наблюдением. Постарайтесь не сделать ничего, что могло бы вас скомпрометировать.

Близнецы

Чем чаще вы будете повторять что-то, тем более понятно и близко это будет звучать. Используйте этот эффект и вы добьетесь своего уже сегодня.

Рак

Вам следует учитывать разницу между помощью человеку, в ней нуждающемуся, и поощрением безответственного поведения. Вам просто садятся на шею, если уже не сидят.

Лев

Вы, возможно способны на очень и очень многое, но не хватайтесь за все сразу. Надорветесь, и толку - чуть. Сделайте основное, остальное подождет.

Дева

Сегодня вам рекомендуется побольше смеяться. Это единственное, что сможет сделать этот день сносным, ибо он обещает быть весьма длинным и скучным.

Весы

Сегодня не самый лучший день, чтобы пытаться избавиться от вредных привычек. Только измотаетесь, толку же - не будет.

Скорпион

Сегодня полезно будет потратить немного бесценного времени на то, чтобы привести в порядок мысли и чувства. Как свои, так и чужие.

Стрелец

Сегодня вы можете стать предметом насмешек, однако это вовсе не означает, что что-то делаете неверно. Бог с ними, с убогими, пусть веселятся.

Козерог

Не тратьте свои силы на то, что по вашему мнению не имеет смысла. Неважно, что скажет по этому поводу человек, вас на эту работу подрядивший. Ваше время дороже его дурацких идей.

Водолей

Затевая спор сегодня, постарайтесь придерживаться оборонительной позиции, выжидая, пока противник не начнет противоречить сам себе. Доводов разума в вашем исполнении нынче слушать не будут.

Рыбы

Изменить все вокруг нетрудно, однако последующие улучшения потребуют значительно большего количества сил, нежели то, которым вы располагаете. Привлеките к этому процессу других.


Источник: almaty.tv
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