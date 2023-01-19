Лучший футболист матча получил приз яйцами от Лиги Замбии

Man of the Match in Zambia gets eggs . pic.twitter.com/yvDhbQ60fu — The Instigator (@Am_Blujay) January 18, 2023

Форвард Кеннеди Мусонда получил яйца вместо приза лучшему игроку в чемпионате Замбии, передает Tengri Sport.По информации Sportsmanor, 28-летний футболист забил победный гол и получил приз в 150 яиц."Пять лотков с яйцами. Да, вы не ослышались - пять лотков с яйцами, - пишет издание. - Случай зафиксирован после дерби в Китве: Кеннеди Мусонда стал лучшим игроком матча.Форвард забил победный гол в матче "Пауэр Динамос" против "Нканы" и принес исторический триумф одноклубникам в розыгрыше Суперлиги Замбии".Источники в клубе рассказали СМИ, что два лотка футболисту подарили за победный гол, а еще три - как приз лучшему игроку матча.В комментариях фанаты удивились поощрению для футболиста, но часть пользователей отметила рациональность сюрприза:"Учитывая стоимость яиц, это хорошая награда", - цитирует автора послания ресурс.Добавим, что "Пауэр Динамос" лидирует в чемпионате Замбии с 37 очками после 19 игр. Мусонда идет на первом месте среди бомбардиров с 10 голами.