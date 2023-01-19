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Лучший футболист матча получил приз яйцами от Лиги Замбии

Просмотров:149 Опубликовано: Сегодня, 13:39
Лучший футболист матча получил приз яйцами от Лиги Замбии
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Форвард Кеннеди Мусонда получил яйца вместо приза лучшему игроку в чемпионате Замбии, передает Tengri Sport.

По информации Sportsmanor, 28-летний футболист забил победный гол и получил приз в 150 яиц.

"Пять лотков с яйцами. Да, вы не ослышались - пять лотков с яйцами, - пишет издание. - Случай зафиксирован после дерби в Китве: Кеннеди Мусонда стал лучшим игроком матча.

Форвард забил победный гол в матче "Пауэр Динамос" против "Нканы" и принес исторический триумф одноклубникам в розыгрыше Суперлиги Замбии".

Источники в клубе рассказали СМИ, что два лотка футболисту подарили за победный гол, а еще три - как приз лучшему игроку матча.

В комментариях фанаты удивились поощрению для футболиста, но часть пользователей отметила рациональность сюрприза:

"Учитывая стоимость яиц, это хорошая награда", - цитирует автора послания ресурс.



Добавим, что "Пауэр Динамос" лидирует в чемпионате Замбии с 37 очками после 19 игр. Мусонда идет на первом месте среди бомбардиров с 10 голами.


Источник: tengrinews.kz
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