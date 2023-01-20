Инфляция в Японии достигла уровня 1981 года

Инфляция в Японии впервые за более чем четыре десятилетия достигла четырех процентов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на The Japan Times.



Потребительские цены без учета свежих продуктов питания выросли в декабре на четыре процента по сравнению с показателем годичной давности, сообщило министерство внутренних дел. Результат совпал с оценкой экономистов и был обусловлен дальнейшим ростом цен на энергоносители и продукты питания.



Цены на обработанные продукты питания росли самыми быстрыми темпами с 1976 года, а цены на электроэнергию и газ выросли более чем на 20 процентов по сравнению с предыдущим годом.



По мнению экономистов, результат не изменит мнение главы Банка Японии Харухико Куроды о том, что инфляционная тенденция будет ослабевать. Экономисты также ожидают замедления роста цен, учитывая, что государственные субсидии резко снизят стоимость энергоносителей в ближайшие месяцы. По их мнению, пиком инфляции, скорее всего, станет либо декабрьский, либо январский показатель.



"У Куроды впереди еще несколько месяцев, и Банк Японии будет придерживаться текущей политики. Но это не исключает возможности изменения политики полностью", - сказал главный экономист Daiwa Securities Тору Суэхиро.



Центральный банк опубликовал обновленный прогноз цен после заседания, повысив прогноз инфляции на текущий финансовый год до трех процентов, сохранив инфляцию на следующие два года ниже двух процентов. Тем не менее затянувшийся рост цен усиливает опасения, что центральный банк, возможно, недооценил силу инфляционного импульса, что дает основания предполагать, что в дальнейшем он может пересмотреть направление своей политики.



Ранее инфляция достигла 40-летнего максимума в Японии.