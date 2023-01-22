Шесть стран подали заявки на вступление в БРИКС

К союзу Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР (БРИКС) захотели присоединиться порядка 13 стран. Об этом заявил посол Южно-Африканской Республики в Москве Мзувукиле Макетука, передает РИА Новости.



По данным посла, шесть стран из 13 уже подали официальную заявку на вступление, остальные — только проявили интерес. Указывается, что желание стать частью международной организации выразили Алжир, Египет, Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ.



«Вопрос расширения БРИКС стоит на повестке... Все входящие в БРИКС страны приветствуют расширение. Со стороны ЮАР могу сказать, что мы тоже выступаем за расширение, но для этого нужны соответствующие модальности – какие критерии мы используем», — заявил Макетука.



Ранее Макетука рассказал, что ЮАР ожидает президента России Владимира Путина на саммите БРИКС, который должен пройти в августе. Он уточнил, что приглашение российскому лидеру будет направлено позже.