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Международный аэропорт Стамбула соединили с городом веткой метро

Просмотров:188 Опубликовано: Вчера, 18:14
Международный аэропорт Стамбула соединили с городом веткой метро
ФОТО: pixabay.com
Международный аэропорт Стамбула соединили с городом веткой метро.

Международный аэропорт Стамбула напрямую соединен линией метрополитена с мегаполисом. Ее запустили в воскресенье, 22 декабря.

Отмечается, что это «самая быстрая линия метро» в Европе: поезда смогут достигать на ней скорости 90-120 км/ч. Ветка М11 протяженностью 34 км имеет семь станций. Она проложена от станции Кягытхане до аэропорта Стамбула, время движения по ней составит 24 минуты. Ветка рассчитана на перевозку 800 тыс. пассажиров в день.

Министр транспорта Турции Адиль Караисмаилоглу сообщил, что планируется интеграция новой ветки метро со скоростной железнодорожной линией. «Стамбульский аэропорт станет остановкой скоростного поезда из Анкары. Проект находится на стадии проведения тендера, в течение года планируется начать работы по прокладке этой линии», – цитирует министра ТАСС.

«Стамбул возглавляет список городов в мире, где больше других развиваются железнодорожные транспортные системы. После завершения всех реализуемых в этом направлении проектов общая длина этих систем превысит 380 км», – прокомментировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Новый аэропорт Стамбула действует с 2018 года, его открыли вместо аэропорта им. Ататюрка.


Источник: Forbes.kz
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