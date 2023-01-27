США сообщили о ликвидации лидера ДАИШ в Сомали

Американские военные сообщили, что им удалось ликвидировать лидера террористической организации ДАИШ ("Исламское государство" запрещено в Казахстане) в Сомали, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт министерства обороны США.



В Пентагоне сообщили, что американские военные ликвидировали ключевого посредника ДАИШ в Сомали Билала аль-Судани и около 10 боевиков.



Военные США, как отмечается, сначала планировали захватить террористов живыми, однако они оказали ожесточенное сопротивление - и были убиты. Среди американских военных никто не пострадал.



По оценкам разведки США, аль-Судани координировал расширение деятельности ДАИШ на африканском континенте. Кроме того, он финансировал филиалы этой группировки по всему миру.



Ранее американские военные сообщили, что им удалось ликвидировать трех лидеров террористической организации ДАИШ в Сирии.

