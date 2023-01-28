"Ситуация крайне напряженная" - эксперт о нападении на посольство Азербайджана в Иране

Азербайджан эвакуирует сотрудников посольства в Иране после нападения на дипмиссию. В МИД страны требуют от Тегерана найти провокаторов и "принять меры против антиазербайджанской кампании".



Что могло привести к этому инциденту? И почему отношения Азербайджана и Ирана обострились в последние годы? Об этом корреспондент Tengrinews.kz поговорила с директором Института азиатских исследований, политологом Султаном Акимбековым.



- В Тегеране совершено нападение на дипмиссию Азербайджана в Иране. Что могло стать причиной нападения?



- Это не первое нападение на азербайджанское представительство. Уже было нападение представителя одной из проиранских организаций на диппредставительство Азербайджана в Лондоне. Я думаю, что это во многом отражение того уровня напряжения, которое сегодня существует в отношениях между Ираном и Азербайджаном. Особенно отношения обострились в конце прошлого года. Стороны проводят военные маневры у границ друг друга, делают очень резкие заявления. К примеру, представители Тегерана утверждают, что Азербайджан укрывает на своей территории тех, кто выступает против иранских властей. Такое заявление было сделано иранским генералом из КСИР в октябре прошлого года в ходе военных учений на границе с Азербайджаном. По этому поводу президент Азербайджана Ильхам Алиев выступал с очень жесткой критикой Ирана в ноябре 2022 года. Он обещал защитить светский образ жизни азербайджанцев, включая тех, кто живет в Иране. Вообще, в азербайджанских СМИ часто можно встретить вопросы по так называемому Южному Азербайджану. С учетом нынешней непростой ситуации с протестами в Иране это для данной страны очень болезненный и чувствительный вопрос.



Мы не знаем, кто на самом деле может стоять за этим нападением. Может быть, это одиночка, может, это радикалы, никто не знает. В Азербайджане намекают на причастность государственных служб Ирана. Но сегодня общий накал напряженности между двумя странами слишком высокий. Иран весьма критически относится к азербайджанской политике. Аналогично Азербайджан критичен по отношению к иранской. У них очень много противоречий. Например, Ирану не нравится Зангезурский коридор, который собираются строить на территории Армении, между Азербайджаном и Турцией. В Иране считают, что это ограничит его взаимодействие с Арменией. Поэтому в целом, конечно, ситуация крайне напряженная.



- Были ли между этими двумя странами какие-то серьезные стычки с применением оружия и военных ранее?



- Нет. Но учения проходят периодически. В октябре прошлого года Иран провел масштабные учения на границе. Позже Азербайджан проводил учения вместе с Турцией. Но риторика стран очень жесткая. Потому что Южный Азербайджан для Ирана - очень болезненный вопрос. По разным оценкам, в Иране живет от 15 до 40 миллионов азербайджанцев. Цифры официальные составляют 16-20 процентов. Это много. Как минимум 3 крупные провинции Ирана населены азербайджанцами. В тех массовых протестах, которые происходят на территории Ирана, очень сильна как раз роль представителей национальных меньшинств, в первую очередь курдов и азербайджанцев. Поэтому, конечно, это фактор, который очень серьезно влияет на отношения между двумя странами. Понятно, что Иран очень сильно нервничает по этому поводу.



Ну и нужно также отметить, что у Ирана свои проблемы во взаимоотношениях с Израилем и США. В то время как Азербайджан, напротив, имеет очень хорошие отношения с Израилем и получает оттуда оружие, которое во многом помогло ему победить в 44-дневной войне против Армении. Конечно, Ирану это не нравится.



- Учитывая близкие отношения Турции и Азербайджана, можно ли предполагать, что Турция попытается заступиться за "братский" народ? Какие отношения у Турции с Ираном?



- У Турции весьма непростые отношения с Ираном. Например, это связано с политикой в отношении Сирии. У Турции с Ираном разные интересы в этой стране.



К тому же считается, что нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ориентируется на концепцию неоосманизма. Это такая имперская модель турецкого влияния. Одним из важных направлений его политики являются отношения с тюркоговорящими странами, среди них выделяется Азербайджан. У турок и азербайджанцев общая огузская группа в тюркской языковой семье. Турция всегда обычно поддерживает Азербайджан как из геополитических интересов, так и из родственных отношений. Я думаю, что когда Азербайджан делает такие резкие заявления, то, конечно, рассчитывает на поддержку Турции.



- Насколько мы знаем, Иран и Азербайджан граничат также по Каспийскому морю. Есть ли между ними какие-то спорные вопросы по Каспию?



- В свое время у всех прикаспийских стран были проблемы, связанные с разделом Каспия. Азербайджан большую часть своих нефтересурсов добывает на Каспийском шельфе. А чтобы их разрабатывать, нужен был правовой статус. За последние 30 лет очень сильные дискуссии были по поводу правового статуса Каспийского моря. И Иран всегда выступал со своей позицией, которая отличалась от позиций прикаспийских государств бывшего СССР. Но сейчас в этом вопросе сложностей нет, потому что договоренности между прикаспийскими странами в целом достигнуты.



- Какова вероятность того, что мы можем получить новую войну между Ираном и Азербайджаном?



- Я думаю, это маловероятно, практически невозможно. Это никому не нужно. Все прекрасно понимают, что это частный эпизод. Я еще раз повторюсь, что это не первый случай. Поэтому с учетом такой повышенной эмоциональности и очень сильного накала напряженности вполне возможно, что стороны все-таки постараются это представить как частный случай. И наверное, это будет более разумно в данной ситуации.



Напомним, ранее Казахстан осудил нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.