Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 29 Января
+1...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 460.43 KZT
  • €1 = 501.04 KZT
  • 1 RUB = 6.65 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Назван самый старый футболист в истории

Просмотров:98 Опубликовано: Сегодня, 14:52
Назван самый старый футболист в истории
Фото: Guinness World Records
Старейшим футболистом стал австралиец Дэвид Мадж. В возрасте 79 лет и 89 дней мужчина стал обладателем этого звания и его рекорд официально записали в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Zakon.kz.

По информации "Моя планета" команда Маджа, Kissing Point Football Club, сыграла с North Turramurra в матче Футбольной ассоциации северных пригородов. Несмотря на то, что его команда проиграла со счетом 0:6, рекорд все равно был зафиксирован, ведь Дэвид провел на поле все 90 минут встречи. После окончания игры футболисты с обеих сторон выстроились в очередь, чтобы подбодрить его и пожать ему руку.

Футбольная карьера Маджа началась еще в далеком 1958 году, когда он начал играть за клуб "Бикрофт". Дэвид присоединился к Kissing Point в 1974 году.

Предыдущему обладателю рекорда старейшего игрока в футбол было 74 года.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика