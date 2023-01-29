Футболист сборной Англии украл ложку из Кремля во время встречи с Путиным

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд украл чайную ложку на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Об этом экс-футболистка «Арсенала» Алекс Скотт написала в своих мемуарах «Как (не) быть сильной», отрывок из которых приводит Sports.ru.
Спортсменка рассказала, что их с Фердинандом пригласили в Кремль как членов программы легенд Международной федерации футбола (ФИФА), чтобы обсудить чемпионат мира 2018 года. «Рио рассмешил меня на выходе — он раскрыл ладонь и показал, что стащил ложку на память», — вспомнила она.
Ранее Скотт заявила, что российский таксист угрожал ей убийством во время чемпионата мира 2018 года. По ее словам, после того, как она показала водителю фото с Путиным, тот оставил ее в покое.
Скотт — бронзовый призер чемпионата мира 2015 года и серебряный призер чемпионата Европы 2009 года в составе женской сборной Англии. Она также известна по выступлениям за «Бирмингем Сити» и «Арсенал», с которым выиграла Лигу чемпионов среди женщин в 2007 году.
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