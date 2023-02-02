Что чаще всего воруют пассажиры из самолетов и продают в Интернете

У бортпроводников довольно напряженная работа - они должны оказывать экстренную медицинскую помощь, обеспечивать безопасность людей и следить за тем, чтобы у каждого были напитки. Однако сейчас им необходимо также предотвращать воровство, передает Tengritravel.kz.



Как пишет The Sun, все чаще пассажиры пытаются прихватить сувениры из самолетов. Один из основных предметов, которые пассажиры пытаются забрать - это спасательный жилет.



Как пишет журналист издания, если заглянуть на eBay, то можно увидеть там множество людей, продающих спасательные жилеты по цене, иногда достигающей 100 фунтов стерлингов за штуку.



"Это вероятно, худшая вещь, которую можно взять с собой из самолета. Во-первых, так можно лишить кого-то жизненно важного набора для спасения жизни. А во-вторых, известно, где вы сидели, и поэтому авиакомпания будет иметь довольно хорошее представление о том, кто украл жилет", - отмечает журналист.



Помимо жилетов, некоторые люди крадут карты безопасности со спинок кресел в самолете. "Информация на них - это то, к чему мы хотели бы, чтобы все пассажиры всегда имели доступ на случай непредвиденных обстоятельств, поэтому мы будем благодарны, если вы оставите их там, где нашли", - отмечают бортпроводники. В основном их берут с собой авиационные гики, которые собирают их с каждого самолета, на котором летят.



На дальних рейсах пассажиры эконом-класса также часто проходя через места бизнес-класса, могут прихватить с собой нарезку фруктов, бокалы шампанского и другие мелочи, готовые к раздаче пассажирам в передних отсеках самолета.



Есть несколько вещей, которые бортпроводники не против, чтобы пассажиры забирали из самолетов, включая подушки и одеяла. "Просто убедитесь, что вы не забираете слишком много и ничего жизненно важного, и с вами все будет в порядке", - заключил бортпроводник.