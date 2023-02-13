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Названа главная ошибка Романа Костомарова, подорвавшая его здоровье

Просмотров:346 Опубликовано: Вчера, 18:08
Названа главная ошибка Романа Костомарова, подорвавшая его здоровье
Иллюстративное фото
Жизнь прославленного спортсмена по-прежнему находится под угрозой. Лучшие врачи страны пытаются остановить у него гангрену и не спешат с оптимистичными прогнозами.

Выход на лед во время болезни — главная ошибка фигуриста Романа Костомарова, которая стоила ему ног. В этом уверен российский дзюдоист, призер олимпийских игр в Афинах Дмитрий Носов, своим мнением он поделился в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Собеседник считает, что даже при малейшем недомогании самое правильное решение — постельный режим. Какими бы многообещающими и заманчивыми ни были предложения, стоит поставить жизнь хотя бы на маленькую паузу. Иначе слишком дорогой может оказаться цена, и пример олимпийского чемпиона Романа Костомарова это иллюстрирует: спортсмен остался без левой стопы и частично ему прооперировали правую. Но на этом последствия могут не закончиться, и это самое страшное.

«Это как раз история про профессиональный долг. Но так нельзя! Я, например, когда у меня даже чуть-чуть болит горло, воспаление, все тренировки сразу прекращаю, отлеживаюсь, потому что это все не шутки. Баня, тренировки разгоняют кровь в секунды и последствия могут быть необратимыми. Бережней к себе надо относиться, потому что очень много поклонников и надо себя беречь для них в первую очередь ради них», — говорит собеседник.


Источник: qostanay.tv
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