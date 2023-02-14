Адвокат забыл убрать пистолет и умер от пулевого ранения во время МРТ

Адвокат Леандро Матиас из Бразилии умер от пулевого ранения из-за того, что забыл убрать пистолет и подошел к аппарату магнитно-резонансной томографии (МРТ). Об этом сообщает G1 Globo.



40-летний мужчина сопровождал мать на приеме в медицинской лаборатории и должен был находиться с ней во время исследования в аппарате МРТ. Перед процедурой врачи попросили Матиаса и его мать убрать все металлические предметы и подписать документ, подтверждающий, что они ознакомлены с правилами учреждения.



Несмотря на просьбы врачей, мужчина не убрал пистолет, который носил с собой. Вместе с оружием, заряженным 30 патронами, Матиас зашел в кабинет томографии. Внезапно магнитное поле притянуло пистолет, и он ударился об аппарат МРТ. Из-за столкновения оружие выстрелило и попало в живот Матиасу. Пуля едва не задела врачей, находившихся в кабинете.



Мужчину срочно госпитализировали. Врачи боролись за жизнь Матиаса в течение трех недель, однако он скончался от тяжелого ранения. Полиция подтвердила, что пистолет мужчины был зарегистрирован, и у него была действующая лицензия. При жизни Матиас вел страницы в социальных сетях, посвященные оружию.



Ранее сообщалось, что в США мальчик случайно выстрелил в старшего брата из ружья. Пострадавшего доставили в больницу, где он скоропостижно скончался.