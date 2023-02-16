Туристам назвали фрукт, который запрещен к провозу во всех авиакомпаниях

Обычно авиаперевозчики лояльны к туристам и разрешают провозить на борту - в ручной клади и в багажном отсеке - многие типы продуктов. Однако есть один фрукт, который запрещен к перевозке почти во всех авиакомпаниях. Это дуриан. Об этом напомнила туристам британская газета The Sun, передает Tengritravel.kz.Дуриан на самом деле довольно популярен в некоторых азиатских кухнях, но его запах очень едкий, что стало причиной введенного запрета. Например, как отмечает Tourprom, авиакомпания China Southern Airlines даже официально внесла его в список запрещенных продуктов.А вот другой пример. Крупнейший авиаперевозчик Новой Зеландии Air New Zealand отметил следующее: "Плоды дуриана нельзя перевозить ни в ручной клади, ни в багаже".Исключением является филиппинский лоукостер Cebu Pacific заявляет, что позволит пассажирам приносить фрукты на борт при условии, что они хранятся в багажном отсеке, а не в салоне."Пахучие или неприятно пахнущие фрукты (например, дуриан) принимаются к перевозке только в качестве багажа", - говорится на сайте авиакомпании. Другие компании тоже допускают специфический фрукт на борт, но при условии его герметичной упаковки.Дуриан и раньше вызывал проблемы у авиакомпаний, а его запах не раз становился причиной задержек и срывов рейсов.Так, разъяренные пассажиры на борту индонезийского самолета, перевозившего фрукты, чуть не подрались с бортпроводниками из-за вони, требуя убрать фрукты из самолета. Тогда на борту Sriwijaya Air, следовавшем из Джакарты в Бенкулу, находилось около двух тонн дуриана.Авиакомпания в итоге пошла на уступки и выгрузила партию дуриана. Рейс в итоге вылетел на час позднее запланированного."Когда я вошел в самолет, я уже чувствовал запах дуриана. Я пожаловался стюардессе, но они сказали мне просто заполнить форму жалобы. Я кричал другим пассажирам: "Кто в этом самолете хочет лететь с таким тошнотворным запахом?" Все они скандировали в ответ: "Не мы!", - вспоминал Амир Зидан турист рейса на своей личной странице в соцсетях.Позже Sriwijaya Air все ж отстояла свое решение перевозить вонючие фрукты на борту.Впрочем, в замкнутом пространстве авиалайнера пассажиры часто испытывают отвращение к специфическим ароматам. Как заявляет Tourprom, не так давно пассажир подвергся пассивно-агрессивным комментариям после того, как поел бургер, который он купил в аэропорту. Свою историю он опубликовал на форуме Reddit, чтобы выяснить, был ли он прав, когда решил съесть его в салоне воздушного судна."Прямо сейчас сидящая рядом со мной женщина смотрит на меня "кинжалами", отпуская пассивно-агрессивные комментарии себе под нос. У меня восьмичасовой перелет с короткой пересадкой. На первом рейсе подавали только небольшую упаковку крекеров, а на втором будет то же самое. Как только я добрался до стыковочного выхода, у меня было достаточно времени, чтобы заказать еду, но не съесть ее.Женщина, сидящая рядом со мной, сказала мне, что она не ест мясо или жареную пищу, и от запаха моего бургера и картошки фри ее тошнит. Сначала я игнорировал ее и продолжал есть, но она жаловалась все громче", - опубликовал пост путешественник.Кто-то в комментариях встал на сторону проголодавшегося туриста. "Это самолет, а не личная гостиная этой женщины. Я не могу поверить, насколько грубы некоторые люди в самолетах", - ответили ему.