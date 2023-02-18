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Магнитные бури в марте: астрономы прогнозируют четыре периода геоударов

Просмотров:145 Опубликовано: Сегодня, 08:24
Магнитные бури в марте: астрономы прогнозируют четыре периода геоударов
Фото из открытых источников
В марте 2023 года ожидаются некоторые геомагнитные возмущения. Всего в этом месяце будет четыре периода мощных геоударов, некоторые из которых будут краткосрочными, сообщает Zakon.kz.

- 2 марта ожидаются геоудары силой в 3 балла.
- С 5 по 8 марта будет активность геоударов силой от 4 до 3 баллов, причем самыми мощными днями станут 5, 6 и 7 марта.
- 15 марта ожидаются геоудары силой в 3 балла, а 23 марта также геоудары силой 3 балла.

В оставшиеся дни месяца обстановка будет нейтральной или погруженной в полный магнитосферный штиль. Большую часть времени, особенно во второй половине месяца, все дни будут подвержены влиянию геоударов силой 0 или 1 балл.

Влияние магнитных бурь на организм человека

Наиболее частые симптомы при магнитных бурях:

- ухудшение настроения
- упадок сил
- головная боль
- нарушения сна
- депрессивное состояние
- скачки артериального давления.

У некоторых людей наблюдается ломота в суставах, обостряются хронические заболевания. Люди становятся невнимательными, конфликтными, беспокойными.

Как подготовиться к магнитным бурям

- Накануне магнитной бури не переутомляйтесь, проводите не менее часа в день на свежем воздухе. Употребляйте легкую пищу, ограничьте курение, прием спиртных напитков.
- Хорошо высыпайтесь, делайте легкую утреннюю гимнастику.
- Людям с хроническими болезнями следует запастись необходимыми медикаментами.
- Важно сохранять спокойствие, не преувеличивать влияние магнитной бури на организм.

Как защититься от негативного влияния бури

- Чтобы уменьшить негативное влияние бури на организм, ограничьте интенсивные физические нагрузки,
больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе, обеспечьте полноценный сон.
- Придерживайтесь здорового питания: кушайте рыбу, овощи, каши, пейте больше воды.

Что нельзя делать во время магнитных бурь

- Откажитесь от употребления кофе, алкоголя, курения.
- Не поддавайтесь стрессам, избегайте конфликтных ситуаций.
- Не беритесь за работу, которая требует сосредоточенности и внимания.
- Ограничьте поездки за рулем автомобиля.


Источник: zakon.kz
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