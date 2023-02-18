Магнитные бури в марте: астрономы прогнозируют четыре периода геоударов

В марте 2023 года ожидаются некоторые геомагнитные возмущения. Всего в этом месяце будет четыре периода мощных геоударов, некоторые из которых будут краткосрочными, сообщает Zakon.kz.



- 2 марта ожидаются геоудары силой в 3 балла.

- С 5 по 8 марта будет активность геоударов силой от 4 до 3 баллов, причем самыми мощными днями станут 5, 6 и 7 марта.

- 15 марта ожидаются геоудары силой в 3 балла, а 23 марта также геоудары силой 3 балла.



В оставшиеся дни месяца обстановка будет нейтральной или погруженной в полный магнитосферный штиль. Большую часть времени, особенно во второй половине месяца, все дни будут подвержены влиянию геоударов силой 0 или 1 балл.



Влияние магнитных бурь на организм человека



Наиболее частые симптомы при магнитных бурях:



- ухудшение настроения

- упадок сил

- головная боль

- нарушения сна

- депрессивное состояние

- скачки артериального давления.



У некоторых людей наблюдается ломота в суставах, обостряются хронические заболевания. Люди становятся невнимательными, конфликтными, беспокойными.



Как подготовиться к магнитным бурям



- Накануне магнитной бури не переутомляйтесь, проводите не менее часа в день на свежем воздухе. Употребляйте легкую пищу, ограничьте курение, прием спиртных напитков.

- Хорошо высыпайтесь, делайте легкую утреннюю гимнастику.

- Людям с хроническими болезнями следует запастись необходимыми медикаментами.

- Важно сохранять спокойствие, не преувеличивать влияние магнитной бури на организм.



Как защититься от негативного влияния бури



- Чтобы уменьшить негативное влияние бури на организм, ограничьте интенсивные физические нагрузки,

больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе, обеспечьте полноценный сон.

- Придерживайтесь здорового питания: кушайте рыбу, овощи, каши, пейте больше воды.



Что нельзя делать во время магнитных бурь



- Откажитесь от употребления кофе, алкоголя, курения.

- Не поддавайтесь стрессам, избегайте конфликтных ситуаций.

- Не беритесь за работу, которая требует сосредоточенности и внимания.

- Ограничьте поездки за рулем автомобиля.