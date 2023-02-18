Выберите позу, в которой сидите, а мы расскажем все о вашем характере

"Посеешь привычку - получишь характер", - говорит народная мудрость. Многое про вас может рассказать и поза, в которой вы предпочитаете сидеть, передает Tengri Lifestyle . Просто выберите одну из четырех картинок, предложенных психологами Doctorpiter.Замечаете ли вы за собой, как обычно стоите и как сидите? Какую позу выбираете во время серьезного разговора с начальником, ребенком или близким человеком? Все это — невербальные сигналы тела, которые мы подаем бессознательно и по которым вполне можно нас "прочитать".Поговорим о позе, в которой вы сидите. Первостепенное значение имеет положение ваших ног. Дело в том, что его контролирует наше подсознание. И в соответствии с тем, что мы испытываем в конкретный момент, меняем позу.К слову, есть данные, которые приводит издание Jagranjosh, что стюардесс самолетов обучают обращать внимание на положение ног пассажиров. Eсли они, например, замечают, что ноги человека скрещены в лодыжках, это значит, что он чем-то обеспокоен.Пройдите простой тест и узнайте больше о вашем состоянии. На какой из четырех картинок изображена поза, в которой вы чаще всего сидите?Исследования показали, что людей, сидящих нога на ногу, часто посещают креативные творческие идеи. Такие люди обладают образным мышлением, любят помечтать, погрузиться в поток собственных мыслей, невзирая на то, где и с кем они сейчас находятся.Между тем иногда поза "нога на ногу" может считываться как "защитная" — когда человек закрывается от других, опасаясь чего-то, или прячет за ней свою неуверенность.Тот, кто сидит со скрещенными ногами, чаще отвергает идеи других, меньше говорит или даже проявляет большую невнимательность по сравнению с теми, кто сидит в другой позе.У этой позы есть вариация — когда человек кладет лодыжку одной ноги на колено другой и сидит в позе "четверки" (ноги образуют подобие цифры "4"). Это говорит о его самоуверенности, чувстве превосходства. Такие люди знают, чего хотят, и всеми средствами добиваются цели. Среди них много любителей поспорить, посоперничать, так как они не ценят чужое мнение, только свое собственное.Такие люди элегантны и практичны. Они стремятся выглядеть идеально в любой ситуации. Часто очень придирчивы к своей внешности.Такие люди не склонны к истерикам и панике, принимают все ситуации спокойно и достойно. Они упорно работают, чтобы добиться цели, амбициозны, умеют работать в команде, заражая инициативой и других. Они умеют слушать и хранить секреты, но не любят рассказывать о себе и своих личных делах другим.Эта особенность даже учитывается психологами, которые оценивают людей по невербальным сигналам. Если человек сидит со скрещенными лодыжками, ему точно есть что скрывать.Кажется, что такие люди часто ведут себя эгоистично, высокомерно и склонны все время оценивать и даже осуждать других.Но на самом деле это просто очень тревожные люди, которые хотят во всем добиться совершенства, но очень боятся неудач.Люди, выбирающие такую позу, трудно концентрируются надолго, их все время что-то отвлекает.Им легко становится скучно. Они быстро переключают внимание на новые, очаровывающие их за секунды вещи и людей.Бывает так, что эти люди говорят то, что думают, не осознавая последствий сказанного. Или вообще могут начать рассуждать на совершенно отвлеченную тему посреди оживленной дискуссии.Выполняя важную работу, они нуждаются в "пинках" и жесткой дисциплине, чтобы довести ее до конца.Если мужчина сидит, широко расставив колени (часто таких можно заметить в общественном транспорте — они занимают больше одного места), то его поведение могут воспринимать как вызов и агрессию. Психологи же утверждают, что такие мужчины, наоборот, нуждаются в постоянной "материнской" заботе.Ученые провели эксперимент и доказали, что, скорее, на работу возьмут человека, который сидит именно в такой позе во время собеседования. Он вполне умен и квалифицирован, адекватно относится к себе, уверен в своих силах и позитивен, чаще всего - пунктуален.Такие люди очень аккуратны, держат в порядке свои вещи, и на рабочем столе в том числе.Они чаще сдерживают эмоции и не вмешиваются в конфликты, разгорающиеся у них на глазах, терпеть не могут сплетни и обладают способностью сохранять хладнокровие даже в очень нервной ситуации.