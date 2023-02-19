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Что запрещено делать на Масленицу

Просмотров:88 Опубликовано: Сегодня, 10:33
Что запрещено делать на Масленицу
Фото из открытых источников
Еще в древние времена люди стали замечать, что множество совпадений и предзнаменований случалось в период Масленицы, и начали записывать это в народные приметы, сообщает Zakon.kz.

В понедельник запрещается обсуждать вслух планы на будущее, просить и давать в долг, делать ремонт мебели, а также бездумно тратить крупные суммы денег.

Во вторник не следует убираться дома и быть лицемерным.

В среду нельзя ссориться с близкими людьми и бросать незаконченными вязаные вещи вечером.

В четверг лучше не грустить, а также воздержаться от споров с начальством. В пятницу нельзя пить много алкоголя. Нельзя сплетничать и жаловаться, мыть окна и хвастаться.

Читать книги и давать пустые обещания не стоит в субботу, а в воскресенье — разрезать блины ножом, пересаживать цветы и оставлять мусор в доме, пишет StarHit.

Масленица – праздник проводов зимы и встречи весны – начнется 20 февраля. Каждый день Масленицы имеет свое название и значение.


Источник: zakon.kz
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