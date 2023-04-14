США арестовали подозреваемого в крупнейшей утечке секретных документов Пентагона

Сотрудники ФБР США арестовали подозреваемого в организации крупнейшей за последние годы утечки секретных документов Пентагона, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Голос Америки".
Арестованным оказался 21-летний служащий Национальной гвардии (подразделение ВВС) штата Массачусетс Джек Тейшейра. Он предстанет перед федеральным судом в Бостоне. Предполагается, что рядовому предъявят обвинения в незаконном изъятии, хранении и передаче секретной информации, касающейся национальной безопасности. Ему грозят десятки лет тюрьмы.
По информации газеты The New York Times, Тейшейра является лидером закрытой чат-группы в соцсети Discord, популярной среди любителей видеоигр, где он делился с единомышленниками секретными документами.
Газета пишет, что в группу входили участники из США, Азии и Латинской Америки. По описанию участников группы, Тейшейра хвастался, что отлично стреляет и имеет доступ к секретной правительственной информации. Сначала он пересказывал группе содержание документов, к которым имел доступ, а потом стал их фотографировать и выкладывать в чат.
В Пентагоне отметили, что утечки представляли собой "преднамеренное преступное действие". Официальный представитель Пентагона Пэт Райдер не стал отвечать на вопросы журналистов по поводу ареста, сославшись на расследование, которое проводит министерство юстиции США.
Financial Times назвала утечку секретных документов США крупнейшей с 2013 года. В сеть утекли документы с информацией о войне в Украине, в том числе сведения о состоянии украинской армии, оценки США о возможности контрнаступления ВСУ, а также аналитика разведки "непредвиденных сценариев" развития войны, в том числе "удара Украины по Кремлю.
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