Двойник Ким Кардашьян умерла после пластической операции

Американская модель и блогерша Кристина Гуркани, известная как двойник американской селебрити Ким Кардашьян, умерла через несколько часов после пластической операции, передает Tengri Life со ссылкой на Daily Mail.Кристине было 34 года. Печальную новость сообщила семья покойной. По словам близких, девушка скончалась в больнице от "ухудшений после операции". Через нескольких часов после пластики у Гуркани случился обширный инфаркт.Семья знаменитости открыла страницу GoFundMe, чтобы собрать средства на ее похороны, которые запланированы на следующую неделю."С глубокой скорбью мы вынуждены сообщить о сокрушительной, печальной и неожиданной кончине нашей прекрасной, любимой дочери и сестры Кристины Аштен Гуркани", - цитирует заявление семьи в Instagram издание.По данным издания, по состоянию на сегодняшний день на GoFundMe было собрано 3 540 долларов (около 1 570 000 тенге) из поставленной цели в 40 000 долларов (примерно 18 миллионов 200 тысяч тенге).Кристина Эштен Гуркани прославилась благодаря сходству с Ким Кардашьян. Она настолько подражала модели, что повторяла каждое ее преображение. Девушка перенесла множество операций и не желала прекращать.