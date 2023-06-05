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Скандал на "Ролан Гаррос": теннисистку дисквалифицировали за "удар в голову"

Просмотров:85 Опубликовано: Сегодня, 10:15
Скандал на "Ролан Гаррос": теннисистку дисквалифицировали за "удар в голову"
Фото с сайта sport.kz
Японская теннисистка Мию Като и Алдила Сутджиади из Индонезии были дисквалифицированы во время матча с чешкой Мари Боузковой и испанкой Сарой Соррибес-Тормо в рамках 1/8 финала парного разряда "Ролан Гаррос", передает Tengri Sport.

Инцидент произошел во втором сете. Первая партия осталась за Боузковой и Соррибес-Тормо - 7:6 (7:1), а в ходе второй спортсменки из Европы уступали (1:3).

"Като отбросила мяч и попала в голову болгерл, которая заплакала. Это произошло вне розыгрыша, в результате чего судья матча приняла решение о наказании Като и Сутджиади. Таким образом, в следующий раунд прошла чешско-испанская пара", - сообщает Vesti.kz.

Позже стало известно, что теннисисток из Азии планировали не снимать с турнира, а только вынести предупреждение. На дисквалификации настояли конкурентки.

Спортсменка из Японии извинилась за свой поступок, отметив, что она потеряла деньги и очки.

"Я хотел бы искренне извиниться перед болгерл, моим партнером Алдилой и моей командой из-за сегодняшнего несчастного случая. Это было совершенно непреднамеренно. В результате RG наказывает меня, лишая меня призовых денег и очков. Я ценю всю вашу постоянную поддержку", - написала Като в Twitter.

Отметим, что Соррибес-Тормо должна была сыграть с казахстанкой Еленой Рыбакиной за выход в 1/8 финала одиночного разряда, но казахстанка снялась с "Ролан Гаррос".

Елена объяснила свой отказ от выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису, а в СМИ отреагировали на решение казахстанки.


Источник: tengrinews.kz
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