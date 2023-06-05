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Недостроенный мост за 200 млн долларов во второй раз обрушился в Индии

Просмотров:69 Опубликовано: Сегодня, 16:40
Недостроенный мост за 200 млн долларов во второй раз обрушился в Индии
Фото с сайта РИА Новости
В индийском штате Бихар, расположенном на востоке страны, рухнул мост – это второе его обрушение за последние два года. О пострадавших или жертвах не сообщается. Момент обрушения попал на видео, сообщает NUR.KZ.

В Индии, в штате Бихар, рухнул в воду мост, строившийся через реку Ганг. Местные власти сообщили, что сооружение имело серьезные дефекты, передает NDTV.

Представитель правительства штата на минувшей пресс-конференции рассказал, что они решили не рисковать и приступили к демонтажу моста. Также в отношении чиновников, подозреваемых в инциденте, примут меры.

О пострадавших не сообщается. Однако после обрушения без вести пропал охранник расположенной неподалеку компании. Спасатели приступили к его поискам.

Как пишет Times of India, в реке оказались не менее 30 плит и несколько столбов. Мост был четырехполосный.

Часть данного моста обрушилась в апреле 2022 года. Тогда причиной обрушения назвали ослабленный трос, однако эксперты обвинили в аварии использование некачественных строительных материалов, пишет РИА Новости.

Отмечается, что строительство моста длиной 3,1 км началось в 2014 году, которое, по планам, должно было завершиться в 2019 году. Однако срок завершения продлевали четырежды. Стоимость моста оценивалась в 17,1 млрд рупий (207 млн долларов США).

По информации на сайте Британской энциклопедии, штат Бихар расположен на востоке Индии. На севере он граничит с Непалом, а на северо-востоке – со штатам Западная Бенгалия и Уттар-Прадешем на западе. Столица Бихара – город Патна.


Источник: nur.kz
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