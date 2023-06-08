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Выпускной в американской школе закончился массовым расстрелом

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:09
Выпускной в американской школе закончился массовым расстрелом
Фото с сайта Reuters
В средней школе Ричмонда, штат Вирджиния, церемония вручения дипломов на выпускном закончилась массовым расстрелом. 19-летний американец, вооруженный четырьмя пистолетами, убил двух человек, еще пятеро получили ранения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

По данным полиции, поводом для стрельбы послужил конфликт подозреваемого и одного из выпускников.

"В этот хаос были вовлечены невинные люди. Невероятно трагично, что кто-то решил применить оружие и обрушить ужас на наше сообщество", - высказался о ситуации исполняющий обязанности начальника полиции Ричмонда Рик Эдвардс.

По словам полицейского, стрелявший убил 36-летнего мужчину и 18-летнего подростка. По данным местных СМИ, погибшие являлись отцом и сыном.

Среди пострадавших пять человек – 14, 32, 55 и 58 лет. 31-летний мужчина получил серьезные ранения, и за его жизнь борются медики.

"Кроме того, в последовавшем хаосе 9-летняя девочка была сбита автомобилем, еще несколько человек получили травмы в результате падений", - сказал Эдвардс.

Отмечается, что подозреваемый сбежал с места происшествия, однако вскоре был задержан полицией. Ему будут предъявлены обвинения в убийстве второй степени по двум пунктам.

Эта массовая стрельба стала 279-й в США за первые 157 дней 2023 года, где были убиты или ранены четыре и более человек, не считая стрелка.




Источник: Tengrinews.kz
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