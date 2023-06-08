Взорвал одним постом: Месси "прокачал" соцсети нового клуба

Фанаты в социальных сетях отреагировали на переход чемпиона мира Лионеля Месси в американский клуб "Интер Майами", передает Tengri Sport.



35-летний нападающий подписал контракт с командой МЛС, а в первые 12 минут после публикации поста клубом из США в Instagram на аккаунт подписались 1,2 миллиона пользователей (рост с 1 миллиона до 2,2).



За 11 часов после перехода Месси в "Интер Майами" число подписчиков еще увеличилось и достигло 4,5 миллиона.



Ранее Месси покинул "Пари Сен-Жермен" в качестве свободного агента, а вместе со звездой из социальных сетей парижского клуба ушли около 3 миллионов подписчиков.

