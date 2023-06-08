Мужчина с ножом ранил шестерых детей и взрослого на юго-востоке Франции

Мужчина с ножом напал на людей на юго-востоке Франции. В результате ЧП пострадали по меньшей мере семь человек, среди них шестеро несовершеннолетних, сообщает "МИР 24".



Инцидент случился в парке «Сады Европы» у озера Анси. Трое пострадавших находятся в критическом состоянии. Возраст детей около трех лет, с ними находился взрослый, он тоже получил ранение.



Прибывшие на место ЧП полицейские задержали злоумышленника. Им оказался гражданин Сирии 1991 года рождения. При задержании преступник получил огнестрельное ранение. В настоящее время правоохранители устанавливают его мотивы, передает агентство AFP.