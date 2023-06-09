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Акула загрызла россиянина в Египте: "Она его останки доедает"

Просмотров:528 Опубликовано: Сегодня, 09:18
Акула загрызла россиянина в Египте: "Она его останки доедает"
Фото: unsplash.com/marcelocidrack
В Хургаде (Египет) погиб россиянин. На него напала акула. Об этом сообщает РИА "Новости".

Инцидент произошел 8 июня возле пляжа Dream Beach. Погибшим оказался россиянин 1999 года рождения. Мужчина был не туристом, а релокантом.

"Она его останки доедает", - слышится на одном из видео, попавшем в интернет.



Инцидент произошел в четверг возле пляжа Dream Beach. Как рассказали РИА Новости в МИД, погибший — россиянин 1999 года рождения. Источник агентства в туристической отрасли отметил, что мужчина не был отдыхающим, он релокант.

По словам другого собеседника агентства, после случившегося власти провинции Красное море распорядились закрыть все пляжи Хургады. В Tez Tour уточнили, что трагедия произошла на общественном пляже, а не в отеле.

Находящихся в Хургаде российских граждан призвали соблюдать правила безопасности на воде и выполнять требования сотрудников гостиниц и береговой охраны.


Источник: ProГород
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Комментарии ( 2 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 12:06
Кари,Действительно, очень долго. Ужасно..
 
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Кари (Посетители) Сегодня, 10:46
кошмар , спасатели так долго добирались
 
 

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