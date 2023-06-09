Акула загрызла россиянина в Египте: "Она его останки доедает"

В Хургаде (Египет) погиб россиянин. На него напала акула. Об этом сообщает РИА "Новости".
Инцидент произошел 8 июня возле пляжа Dream Beach. Погибшим оказался россиянин 1999 года рождения. Мужчина был не туристом, а релокантом.
"Она его останки доедает", - слышится на одном из видео, попавшем в интернет.
Инцидент произошел в четверг возле пляжа Dream Beach. Как рассказали РИА Новости
в МИД, погибший — россиянин 1999 года рождения. Источник агентства в туристической отрасли отметил, что мужчина не был отдыхающим, он релокант.
По словам другого собеседника агентства, после случившегося власти провинции Красное море распорядились закрыть все пляжи Хургады. В Tez Tour уточнили, что трагедия произошла на общественном пляже, а не в отеле.
Находящихся в Хургаде российских граждан призвали соблюдать правила безопасности на воде и выполнять требования сотрудников гостиниц и береговой охраны.