Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 09 Июня
+23...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 444.85 KZT
  • €1 = 477.19 KZT
  • 1 RUB = 5.42 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

В России выявили туберкулёз, который не поддаётся лечению антибиотиками

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:46
В России выявили туберкулёз, который не поддаётся лечению антибиотиками
Фото: gemotest.ru
Россиянам грозит распространение туберкулёза, устойчивого к антибиотикам и для которого пока не нашлось альтернативного лечения. Об этом Ura.ru рассказал иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании КЭГ, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Первое — потеря строгого контроля в принципе за инфекцией, продолжающееся увеличение заболеваемости, рост распространённости и второе — формирование достаточно устойчивой доли случаев множественно устойчивого туберкулёза — две такие большие проблемы", — отметил он.

При этом сейчас фиксируются случаи устойчивого туберкулёза, который абсолютно нечувствителен к лечению антибиотиками первого и второго ряда, предупредил медик. При том что препараты более высоких рядов влияют на нервную систему человека, на печень, почки, плохо переносятся, а также имеют высокую цену, пациенты будут бросать лечение на середине. Как итог — заболевание приобретёт ещё более устойчивую форму.

Крючков добавил: пандемия ковида подстегнула развитие болезни, так как туберкулёзу вынужденно уделялось меньше внимания. Так, в прошлом году показатели по инфекции ухудшились в 44 регионах страны. Большое число заболевших выявлено в Белгородской, Воронежской, Костромской, Ростовской областях.

Ранее Лайф писал, что часто болезни подвержены учителя, воспитатели, бизнесмены, потому что они имеют большой круг общения, ведь инфекция передаётся воздушно-капельным путём.


Источник: Life.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика