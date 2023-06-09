В России выявили туберкулёз, который не поддаётся лечению антибиотиками

Россиянам грозит распространение туберкулёза, устойчивого к антибиотикам и для которого пока не нашлось альтернативного лечения. Об этом Ura.ru рассказал иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании КЭГ, кандидат медицинских наук Николай Крючков.



"Первое — потеря строгого контроля в принципе за инфекцией, продолжающееся увеличение заболеваемости, рост распространённости и второе — формирование достаточно устойчивой доли случаев множественно устойчивого туберкулёза — две такие большие проблемы", — отметил он.



При этом сейчас фиксируются случаи устойчивого туберкулёза, который абсолютно нечувствителен к лечению антибиотиками первого и второго ряда, предупредил медик. При том что препараты более высоких рядов влияют на нервную систему человека, на печень, почки, плохо переносятся, а также имеют высокую цену, пациенты будут бросать лечение на середине. Как итог — заболевание приобретёт ещё более устойчивую форму.



Крючков добавил: пандемия ковида подстегнула развитие болезни, так как туберкулёзу вынужденно уделялось меньше внимания. Так, в прошлом году показатели по инфекции ухудшились в 44 регионах страны. Большое число заболевших выявлено в Белгородской, Воронежской, Костромской, Ростовской областях.



Ранее Лайф писал, что часто болезни подвержены учителя, воспитатели, бизнесмены, потому что они имеют большой круг общения, ведь инфекция передаётся воздушно-капельным путём.