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Экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева осудили ещё на 10 лет

Просмотров:149 Опубликовано: Сегодня, 11:12
Экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева осудили ещё на 10 лет
Фото: sputnik.kg
С учётом прошлых приговоров в общей сложности беглый президент должен отсидеть 30 лет. Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор в отношении беглого президента Курманбека Бакиева, сообщает informburo.kz со ссылкой на 24.kg.

Бакиев и другие фигуранты уголовного дела осуждены за коррупцию. Речь идёт об уголовном деле по факту незаконного подписания соглашения между "Кумтор Голд Компани", "Центрерра голд" и ОАО "Кыргызалтын". Дело было возбуждено ещё в 2013 году.

Бакиева приговорили к 10 годам лишения свободы. С учётом прошлых приговоров в общей сложности беглый президент должен отсидеть 30 лет.

Его младший сын Максим Бакиев приговорён к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима с конфискацией имущества.

Курманбек Бакиев был президентом Киргизии в 2005-2010 годах. К власти он пришёл в результате "тюльпановой революции" против Аскара Акаева, в 2009 году переизбрался главой государства. 7 апреля 2010 года в центре Бишкека произошли столкновения между властью и оппозицией, в ходе которых более 80 человек были убиты, более 300 пострадали. Бакиев был свергнут и покинул страну.


Источник: informburo.kz
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