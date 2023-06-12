Экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева осудили ещё на 10 лет

С учётом прошлых приговоров в общей сложности беглый президент должен отсидеть 30 лет. Первомайский районный суд Бишкека вынес приговор в отношении беглого президента Курманбека Бакиева, сообщает informburo.kz со ссылкой на 24.kg.



Бакиев и другие фигуранты уголовного дела осуждены за коррупцию. Речь идёт об уголовном деле по факту незаконного подписания соглашения между "Кумтор Голд Компани", "Центрерра голд" и ОАО "Кыргызалтын". Дело было возбуждено ещё в 2013 году.



Бакиева приговорили к 10 годам лишения свободы. С учётом прошлых приговоров в общей сложности беглый президент должен отсидеть 30 лет.



Его младший сын Максим Бакиев приговорён к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима с конфискацией имущества.



Курманбек Бакиев был президентом Киргизии в 2005-2010 годах. К власти он пришёл в результате "тюльпановой революции" против Аскара Акаева, в 2009 году переизбрался главой государства. 7 апреля 2010 года в центре Бишкека произошли столкновения между властью и оппозицией, в ходе которых более 80 человек были убиты, более 300 пострадали. Бакиев был свергнут и покинул страну.