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Полиэтиленовые пакеты хотят запретить в Кыргызстане

Просмотров:4 Опубликовано: Сегодня, 18:39
Полиэтиленовые пакеты хотят запретить в Кыргызстане

Фото: maximonline.ru
Депутаты предлагают запретить производство и бесплатную выдачу пакетов в магазинах. В Кыргызстане депутаты обсуждают законопроект об ограничении оборота пакетов из полимерной плёнки на территории страны, сообщает informburo.kz со ссылкой на 24.kg.

Документ предлагает запретить производство полиэтиленовых пакетов в Кыргызстане и их ввоз в страну. Исключение – пакеты без ручек из биоразлагаемых полимерных материалов, а также продукция, предназначенная для экспорта.

Инициаторы законопроекта также хотят запретить бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов в сфере торговли.

Запрет пакетов обсуждают в Кыргызстане уже не первый год, но по признанию самих депутатов, инициатива не проходит из-за коммерческого лобби.

Экологи при этом отмечают, что полиэтиленовые пакеты практически не разлагаются, а при сжигании выделяют стойкие органические загрязнители, которые опасны для здоровья людей.


Источник: informburo.kz
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