Полиэтиленовые пакеты хотят запретить в Кыргызстане

Депутаты предлагают запретить производство и бесплатную выдачу пакетов в магазинах. В Кыргызстане депутаты обсуждают законопроект об ограничении оборота пакетов из полимерной плёнки на территории страны, сообщает informburo.kz со ссылкой на 24.kg.



Документ предлагает запретить производство полиэтиленовых пакетов в Кыргызстане и их ввоз в страну. Исключение – пакеты без ручек из биоразлагаемых полимерных материалов, а также продукция, предназначенная для экспорта.



Инициаторы законопроекта также хотят запретить бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов в сфере торговли.



Запрет пакетов обсуждают в Кыргызстане уже не первый год, но по признанию самих депутатов, инициатива не проходит из-за коммерческого лобби.



Экологи при этом отмечают, что полиэтиленовые пакеты практически не разлагаются, а при сжигании выделяют стойкие органические загрязнители, которые опасны для здоровья людей.