Ученые рассказали, какое вещество продлевает жизнь

Дефицит в организме таурина ускоряет старение, а восполнение этой аминокислоты увеличивает продолжительность жизни, утверждают ученые. Такие результаты показали опыты, проведенные на мышах и обезьянах, сообщает РИА Новости.



Значительная часть основных аминокислот, участвующих в образовании белков, являются незаменимыми для жизнедеятельности. Одна из самых распространенных в человеческом организме аминокислота – таурин. Она улучшает энергетические процессы, поддерживает функции клеточных мембран, нормализует артериальное давление, защищает печень от повреждений, регулирует углеводный и жировой обмен.



Также таурин помогает транспортировать питательные элементы, участвует в регенерации органов зрения и профилактике атеросклероза, благоприятно воздействует на нервную систему и препятствует развитию опухолей. Больше всего таурина находится в желчи, клетках крови, сердца, печени, стенках кишечника и сетчатке глаз.



Зависимость между таурином и старением



Ученые считают, что при дефиците таурин становится движущей силой старения. Анализ данных клинического популяционного исследования EPIC-Norfolk в Великобритании показал, что низкие уровни таурина являются причиной ожирения, гипертонии, болезней печени, общего воспаления и диабета 2-го типа.

Группа ученых из Колумбийского университета в Нью-Йорке решила проверить, можно ли остановить старение, восстановив концентрации таурина в крови до юношеского уровня. Оказалось, что у пожилых 15-летних обезьян концентрация этого вещества в сыворотке крови процентов на 85 ниже, чем у юных пятилетних. У мышей то же самое.



В молодости организм сам восполняет таурин, но эксперименты показали, что у стареющих мышей, которых держали на безтауриновой диете, продолжительность жизни короче.



Ежедневные добавки таурина способствовали общему омоложению организма и благоприятно сказалось на работе внутренних органов, мозга, состоянии мышц, костей, иммунной системы мышей. У макак-резусов нормализовало обмен веществ и укрепляло кости, повышало иммунитет и общую продолжительность жизни.



Как повысить уровень таурина



Врачи и диетологи назначают таурин в пищевых добавках при диабетической ретинопатии, болезнях сердечно-сосудистой системы и печени. Таурин также помогает бороться с депрессией, его назначают спортсменам для увеличения выносливости.



"Таурин способствует микроциркуляции крови в сосудах сетчатки глаза, благоприятно влияет на клетки сердца, снижает риск инсульта, застойной сердечной недостаточности, атеросклероза", – отмечает нутрициолог, эксперт в области омоложения Галина Хусаинова.



Однако взрослым здоровым людям добавки с таурином не нужны. Таурин в основном присутствует в мясе, рыбе, молоке и яйцах. Также его можно получать из сои.



Повышение уровня таурина стимулируется активными спортивными упражнениями, такими как бег или езда на велосипеде.