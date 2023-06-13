Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 13 Июня
+25...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.32 KZT
  • €1 = 482.21 KZT
  • 1 RUB = 5.43 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Ученые рассказали, какое вещество продлевает жизнь

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:50
Ученые рассказали, какое вещество продлевает жизнь
Фото: armtimes.com
Дефицит в организме таурина ускоряет старение, а восполнение этой аминокислоты увеличивает продолжительность жизни, утверждают ученые. Такие результаты показали опыты, проведенные на мышах и обезьянах, сообщает РИА Новости.

Значительная часть основных аминокислот, участвующих в образовании белков, являются незаменимыми для жизнедеятельности. Одна из самых распространенных в человеческом организме аминокислота – таурин. Она улучшает энергетические процессы, поддерживает функции клеточных мембран, нормализует артериальное давление, защищает печень от повреждений, регулирует углеводный и жировой обмен.

Также таурин помогает транспортировать питательные элементы, участвует в регенерации органов зрения и профилактике атеросклероза, благоприятно воздействует на нервную систему и препятствует развитию опухолей. Больше всего таурина находится в желчи, клетках крови, сердца, печени, стенках кишечника и сетчатке глаз.

Зависимость между таурином и старением

Ученые считают, что при дефиците таурин становится движущей силой старения. Анализ данных клинического популяционного исследования EPIC-Norfolk в Великобритании показал, что низкие уровни таурина являются причиной ожирения, гипертонии, болезней печени, общего воспаления и диабета 2-го типа.
Группа ученых из Колумбийского университета в Нью-Йорке решила проверить, можно ли остановить старение, восстановив концентрации таурина в крови до юношеского уровня. Оказалось, что у пожилых 15-летних обезьян концентрация этого вещества в сыворотке крови процентов на 85 ниже, чем у юных пятилетних. У мышей то же самое.

В молодости организм сам восполняет таурин, но эксперименты показали, что у стареющих мышей, которых держали на безтауриновой диете, продолжительность жизни короче.

Ежедневные добавки таурина способствовали общему омоложению организма и благоприятно сказалось на работе внутренних органов, мозга, состоянии мышц, костей, иммунной системы мышей. У макак-резусов нормализовало обмен веществ и укрепляло кости, повышало иммунитет и общую продолжительность жизни.

Как повысить уровень таурина

Врачи и диетологи назначают таурин в пищевых добавках при диабетической ретинопатии, болезнях сердечно-сосудистой системы и печени. Таурин также помогает бороться с депрессией, его назначают спортсменам для увеличения выносливости.

"Таурин способствует микроциркуляции крови в сосудах сетчатки глаза, благоприятно влияет на клетки сердца, снижает риск инсульта, застойной сердечной недостаточности, атеросклероза", – отмечает нутрициолог, эксперт в области омоложения Галина Хусаинова.

Однако взрослым здоровым людям добавки с таурином не нужны. Таурин в основном присутствует в мясе, рыбе, молоке и яйцах. Также его можно получать из сои.

Повышение уровня таурина стимулируется активными спортивными упражнениями, такими как бег или езда на велосипеде.


Источник: sputnik.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика