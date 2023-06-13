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Майк Тайсон выбрал самый любимый бой в боксе

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:53
Майк Тайсон выбрал самый любимый бой в боксе
Фото: Vesti.kz
Бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон назвал свой любимый боксерский поединок, передает Tengri Sport.

Легенда бокса признался, что вспоминает о противостоянии Мохаммеда Али и Ларри Холмса.

Бой прошел 2 октября 1980 года в Парадайсе (штат Невада, США), Холмс победил в 10-м раунде и защитил титул по версии WBC в супертяжелом весе, а Али потерпел четвертое поражение в карьере. Победитель вел по очкам у всех судей, а Тайсон вспоминает слова Каса Д'Амато.

"Ларри Холмс подрался с Мохаммедом Али и выиграл у него. А на следующий день мой учитель позвонил Али и спросил: "Почему ты позволил этому мешку победить себя?" – цитирует экс-чемпиона мира YouTube-канал Joe Budden TV.



Добавим, что в 1988 году Тайсон защищал свои чемпионские титулы в поединке с Холмсом и выиграл у соперника техническим нокаутом в 4-м раунде.



Источник: Tengrinews.kz
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