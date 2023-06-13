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Германия может столкнуться с дефицитом питьевой воды летом из-за засухи

Просмотров:133 Опубликовано: Сегодня, 18:14
Германия может столкнуться с дефицитом питьевой воды летом из-за засухи
Фото: dw.com
Германии грозит жаркое лето с месяцами засухи, из-за которой может возникнуть нехватка питьевой воды. Власти не исключают введения ограничений на ее забор по всей стране. Об этом во вторник, 13 июня, написала газета Bild.

Как указал глава Немецкой ассоциации городов и муниципалитетов Герд Ландсберг, ограничение на использование воды текущим летом будет неизбежным во многих регионах ФРГ, если погода останется такой же засушливой, как сейчас. Отмечается, что в некоторых районах Германии уже сейчас санкционирован забор воды.

Ограничения могут также затронуть использование бассейнов, устройств для орошения газонов и фонтанов.

Гендиректор Федеральной ассоциации управления энергетикой и водными ресурсами Мартин Вейанд, в свою очередь, отметил, что «увеличивающиеся периоды засухи создают проблемы».

«Сейчас положение следующее: снабжение питьевой водой гарантируется повсеместно — за исключением отдельных местных случаев. Однако, увеличивающиеся периоды засухи также создают новые проблемы для управления водными ресурсами», — сказал Вейанд в беседе с газетой.

Подобного мнения придерживается и эксперт по городскому развитию и окружающей среде Ассоциации городов и муниципалитетов Бернд Дюстердик. По его словам, угроза дефицита питьевой воды в Германии и вообще в Европе реальна.

«Засуха может привести к нехватке воды в регионе. Прошедшее лето показало это, особенно в некоторых регионах Восточной Германии, а также в Нижней Саксонии и на юге ФРГ», — напомнил он.


Источник: iz.ru
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