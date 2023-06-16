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Какие продукты можно и нельзя есть в жару

Просмотров:162 Опубликовано: Сегодня, 10:34
Какие продукты можно и нельзя есть в жару
Фото: akzent.zp.ua
Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) отмечают, что летом не стоит нагружать организм питанием, сообщает Zakon.kz.

Чем лучше питаться в жару?

Предпочтение в жаркую погоду стоит отдавать овощам и фруктам. Есть их можно как в свежем виде, так и в виде салатов, рагу, в супах.

Кроме того, пополнить организм необходимыми элементами летом помогут апельсины, абрикосы, груши, персики, виноград, сливы, дыни, кислые ягоды, например, крыжовник и смородина.

Также не стоит забывать о зелени, говорится в публикации АиФ.

Помните, что при потреблении овощей, фруктов и зелени важно тщательно их промывать.

Что касается животной пищи, то лучше подойдут легкое белое мясо птицы, нежирная рыба, некоторые морепродукты.

Среди молочной продукции предпочтение следует отдавать кисломолочным продуктам, например, кефиру без сахара.

Хлеб и хлебобулочные изделия рекомендуется потреблять в умеренных количествах. Не стоит увлекаться мороженым, при выборе этого продукта стоит отдавать предпочтение товарам с натуральным составом.

Какие продукты и блюда нежелательны в жару?

Следует отказаться от:

- жирного мяса и рыбы;
- соленой еды, в том числе сухариков и чипсов;
- острых продуктов, соусов;
- тяжелой растительной пищи, например, картофеля и бобовых;
- сладостей с большим количеством красителей и усилителей вкуса, особенно мороженого;
- печеных изделий, бутербродов, фастфуда (гамбургеров, сосисок в тесте, шаурмы), кондитерских изделий с кремом;
- многокомпонентных салатов, особенно заправленных майонезом или сметаной;
- изделий из рубленого мяса (котлет, рулетов, паштетов, студня и пр.).

В заключении эксперты добавляют, что в жаркую погоду следует отказаться от приготовления пищи впрок.

Остатки еды нужно обязательно убирать в холодильник и хранить не более суток.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что случится с организмом, если пить слишком много воды. По словам специалиста, необходимо употреблять столько воды, сколько хочется. Не стоит стремиться выпить определенное количество жидкости.


Источник: zakon.kz
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