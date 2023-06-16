Смертельное ДТП с участием кортежа президента Кыргызстана: вынесен приговор

Пенсионеру, обвиняемому в смертельном ДТП с участием одной из машин кортежа президента Кыргызстана, вынесли приговор. Авария произошла еще в 2021 году, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.



"Первомайский районный суд Бишкека приговорил мужчину к трем годам лишения свободы. При этом суд решил, что мера пресечения Конокбаю Чынжырбаеву будет изменена после вступления приговора в силу", – говорится в материале.



По данным издания, 4 июня 2021 года во время визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Иссык-Кульскую область произошло ДТП с участием одной из машин его кортежа.



Сообщалось, что в автомобиль, закрепленный за сопровождающими лицами, врезалась выехавшая на встречную полосу легковушка.



В результате происшествия пострадали пять человек, еще один – личный врач Жапарова – погиб. Он и еще трое пострадавших сидели в машине сопровождения президента Кыргызстана.



Отмечается, что самого президента в машине не было.



В сентябре 2021 года водителя легковушки Subaru Outback Конокбая Чынжырбаева, не относившейся к кортежу, водворили в СИЗО-1 Бишкека.



Также в МВД Кыргызстана заявили, Чынжырбаев находился в состоянии алкогольного опьянения в момент аварии.



"Результаты судебно-химической экспертизы подтвердили алкогольное опьянение у Чынжырбаева. Согласно заключению судебно-транспортно-трассологической экспертизы, водитель Subaru Outback нарушил требования ПДД. Он не уступил дорогу автомобилю, который был в составе президентского кортежа.



Конокбаю Чынжырбаеву вручено уведомление о подозрении по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств", а также "Причинение смерти по неосторожности" УК КР. Его взяли под стражу", – сообщили тогда в ведомстве.



Кроме того, уточнялось, что Чынжырбаев ехал в восточном направлении по трассе Балыкчи — Каракол и столкнулся с автомашиной марки Toyota Land Cruiser, движущейся в противоположную сторону в составе президентского кортежа.



Однако его сын Эрбол Кыдыргазиев заявил, что Чынжырбаев на момент ДТП был трезв и освидетельствование это подтвердило.



"Мой отец тоже пострадал в ДТП, но он невиновен. Водитель Toyota Land Cruiser, сотрудник Девятой службы ГКНБ Ж. Б., отстал от кортежа президента. Перед основным кортежем мой отец Конокбай Чынжырбаев остановился на обочине.



Когда выехал на трассу, в него врезался сотрудник "девятки", потому что именно он ехал по встречной полосе на большой скорости. Мой отец был трезвым, освидетельствование это подтвердило", — сказал тогда Кыдыргазиев.